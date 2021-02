SIAE Microelettronica, finanziamento da 7,5 milioni da CDP con garanzia SACE

(Teleborsa) -, azienda lombarda attiva nel campo delle tecnologie di trasporto wireless, servizi di rete e soluzioni avanzate a microonde, ha ricevuto un. L’operazione ha una durata di 6 anni e ha beneficiato della, nell’ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità a sostegno delle imprese impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid-19.Le risorse messe a disposizione da CDP permetteranno a SIAE Microelettronica di confermare gli. Questo settore è strategico per il gruppo lombardo, si legge in una nota, "perchè ogni anno più del 20% del fatturato viene destinato alla ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate per migliorare l’offerta di prodotto e per rimanere al passo con l’evoluzione delle reti mobili verso il 5G"."I recenti dibattiti che vedono confrontarsi blocchi geopolitici e fornitori tecnologici sia nel telco che nel digitale, dimostrano come le telecomunicazioni insieme alla digitalizzazione siano une base dell’economia futura - ha dichiaratodi Siae Microelettronica - Siamo lieti che CDP riconosca la strategicità nel mantenere questo know-how all’interno del paese come risorsa irrinunciabile".

SIAE Microelettronica si occupa da quasi 70 anni della progettazione e realizzazione di apparati per la comunicazione supportando i processi di digitalizzazione dei grandi operatori telefonici nazionali ed internazionali. A fine 2019, il gruppo lombardo contava 1.600 dipendenti, di cui 400 all’interno dei laboratori di R&S, e un fatturato di oltre 220 milioni di euro, per l’85% realizzato nei mercati esteri.



"Quest’operazione conferma la volontà di CDP di essere al fianco di una realtà, come SIAE Microelettronica, impegnata in un settore importante e strategico per la crescita digitale e infrastrutturale del nostro Paese, come quello delle telecomunicazioni", ha dichiarato Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e Chief Business Officer di CDP.