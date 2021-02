Draghi più vicino a Palazzo Chigi: incassa "disponibilità" M5S e Lega

(Teleborsa) -anche lache assicura la sua", ed il, che promette, riservandosi di confermare la "disponibilità" al secondo incontro con il Premier incaricato "se ci saranno le condizioni. Questo l'esito del terzo giorno di consultazioni che l'ex Presidente della BCE ha condotto con le formazioni politiche, ultime in ordine temporale la Lega guidata da Matteo Salvini ed i Pentastellati capitanati da Vito Crimi, dopo il pre-vertice della dirigenza con Grillo e l'ex Premier Giuseppe Conte."Noi, siamo la prima forza politica del paese, siamo una forza che dove governa lo fa con ottimi risultati, a differenza di altri crediamo", ha affermatoal termine dell'incontro con Draghi, facendo cenno aed alla necessità di "per fare un tratto di strada che, non sarà lungo, insieme". "Non mi metto a chiedere a priori se intenda fare un governo tecnico o politico", ha aggiunto il leader leghista, aggiungendo "lascio a lui queste valutazioni per allestire una squadra o come si possa recuperare un ministro"."Abbiamo ribadito al presidente Draghi che in questo anno e mezzo alcune forze della maggioranza hanno lavorato insieme e ottenuto risultati importanti", ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelleal termine del colloquio, cui ha partecipato anche il fondatore e leader ideologico Beppe Grillo, subito dopo il vertice con la dirigenza presso la sede del Movimento. "Abbiamo ribadito il concetto che quando e", ha sottolineato Crimi, confermando "abbiamo dato la nostra".Dopo quelli di Pd, Leu e Forza Italia e delle forze minori, incassati i sì della Lega e del M5S, soggetto "a verifica" al secondo giro di consultazioni,per il suo. Prossimo passo la consultazione delle parti sociali, poi una nuova audizione con i partiti nella giornata di lunedì.