(Teleborsa) - Illegale e senza senso economico. La presidente della Banca Centrale Europeaha ribadito via Twitter la sua posizione in merito all'ipotesi di cancellazione dei debiti pubblici detenuti dall'Istituto centrale di Francoforte."La cancellazione delda parte dellasarebbe illegale, ho detto a BFMTV in una recente intervista – ha scritto in un tweet – È vietato dal trattato che governa l'Unione europea e inoltre non avrebbe senso economico".