Governo, Draghi illustra programma: al centro Pa, giustizia e progetto europeo

(Teleborsa) - "Far uscire l'Italia dalla depressione psicologica ed economica". Questo l'obiettivo diche oggi a Montecitorio ha dato il via alincontrando le c. Dalla scuola al fisco, passando per la riforma della giustizia e della burocrazia, Draghi ha illustrato ai partiti le"Il nostro appoggio continuerà anche in tempi difficili che evidentemente non mancheranno – ha commentato ladopo l'incontro con Draghi –. Aggiungo che il presidente incaricato Draghi ha fatto riferimento a tre riforme di fondo che sono quelle che ci chiede la Commissione europea : il fisco, la burocrazia e la giustizia e da questo punto di vista abbiamo aggiunto non solo la giustizia amministrativa-civile, ma anche quella penale". Il governo che Draghi si accinge a formare "ha tre punti determinanti: europeismo, atlantismo, ambientalismo" ha spiegato ilaggiungendo che all'orizzonte c'è "una riforma organica del fisco, non nella direzione della flat tax"Da quanto emerso oggi un altro punto chiave del programma di governo a cui Draghi sta lavorando è laTra le proposte quella di recuperare i giorni di scuola perduti a causa della pandemia attraverso una revisione del calendario, tornando tra i banchi anche nel periodo estivo, se sarà fattibile. Draghi – come riferiscono i deputati che oggi lo hanno incontrato – considera, infatti, una priorità ovviare "all'oggettivo disagio degli studenti sia a livello di apprendimento che a livello psicologico". Oltre al recupero del tempo perduto Draghi punta anche a far sì che il primo settembre tutte le cattedre siano assegnate e che quindi non si assista, come accadeva sistematicamente anche prima del Covid, a migliaia di posti posti disponibili per le immissioni in ruolo che invece rimangono vacanti e vengono poi coperti man mano con contratti di supplenza ad anno scolastico già iniziato.Sul fronte dellatra le priorità del premier incaricato vi è l'accelerazione della campagna vaccinale "che - ha spiegato– va portata a termine e iniziata davvero". Poi l'e il lavoro da creare attraversoe le. Per quanto riguarda le– ha fatto sapere Schullian – per Draghi "bisogna evitare di erogare contributi a fondo perduto ma bisogna finanziare le imprese per consentire a loro di poter riprendere l'attività una volta superata la crisi". A tutti Draghi ha premesso che il suo governo guarderà all'e, come è ovvio, avrà un. Centrale, inoltre, per Draghi portare a termine le: la riforma dellala riforma dele laLesi concluderanno domani con gli incontri con i partiti più consistenti. Il calendario prevede alle ore 11/11.30, gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico del Senato; ore 11.45/12.15, gruppo Liberi e uguali della Camera e Liberi e uguali del Senato; 12.30/13 gruppo Italia viva della Camera e Italia viva-Psi del Senato; 13.15/13.45 gruppo Fratelli d'Italia di Camera e Senato; 15/15.30 gruppi Pd di Camera e Senato; 15.45/16.15 gruppi Forza Italia-Berlusconi presidente, della Camera e Forza Italia-Berlusconi presidente-Udc, del Senato; 16.30/17, gruppi Lega-Salvini premier, della Camera e Lega-Salvini premier e Partito sardo d'azione, del Senato; 17.30/17.45, gruppi Movimento 5 stelle di Camera e Senato. Da quel momento sarà possibile andare al Colle e sciogliere la riserva con cui Draghi ha accettato l'incarico dal presidente Mattarella, lo scorso 3 febbraio. Tuttavia le problematiche legate alla composizione della squadra potrebbero far slittare il giuramento alla prossima settimana. Mercoledì Draghi ha in programma di consultare le parti sociali ed i rappresentanti delle Autonomie Locali. Sempre mercoledì prenderà il via fino alle 13 di giovedì lasu un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi.