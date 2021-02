Gruppo FS ottiene Biosafety Trust Certification di RINA

(Teleborsa) - Ilha ottenuto ildal, società di certificazione internazionale.è così laal ricevere il riconoscimento relativo ai sistemi di gestione peril propagarsi dellea tutela della salute delle persone da agenti biologici.Come si legge sul portale FS News sono infatti oltreistallati sui treni regionali, Frecce e InterCity e più di, oltre aidistribuiti a bordo dei Frecciarossa e Frecciargento, le indicazioni per i flussi di entrata e uscita su tutta la flotta e i chilometri di segnaletica visiva posti a terra sulle carrozze."La priorità per il Gruppo FS è la tutela delladi passeggeri e dipendenti. È la stessa certificazione a riconoscere ledi uno dei principali gruppi industriali del Paese, in materia di prevenzione e controllo delle infezioni. La Biosafety Trust Certification testimonia quanto le azioni messe in campo da Trenitalia siano fondamentali per prevenire e contrastare diverse tipologie di infezioni, tra le quali la diffusione del", si legge sulla testata del Gruppo.