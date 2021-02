Hasbro in calo nonostante la trimestrale

Hasbro

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche presenta un -3,19%, nonostante abbia annunciato una trimestrale superiore alle attese.Il produttore di giocattoli ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione adjusted a 1,27 dollari contro un EPS di 1,14 dollari indicato dagli analisti. I ricavi si sono attestati a 1,72 miliardi rispetto agli 1,69 miliardi attesi dl consensus.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 98,36 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 91,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 105,4.