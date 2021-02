Italiaonline: lanciato Libero Shopping, nuovo portale per acquisti online

(Teleborsa) -ha lanciato, un nuovo portale dedicato agli acquisti online, "il cui obiettivo è quello di aiutare gli utenti a scegliere quale sia il prodotto più adatto alle proprie esigenze, per acquisti consapevoli e soddisfacenti, a prezzi vantaggiosi".sono le categorie con cui debutta il servizio, che andranno a incrementarsi mensilmente in base ai trend e agli interessi degli utenti, si spiega in una nota. “Nell’anno che ha visto aumentare enormemente le transazioni online e gli acquisti via e-commerce, l’obiettivo di Libero Shopping è quello di semplificare il processo decisionale d’acquisto dei nostri utenti e lettori provando, analizzando e confrontando per loro i prodotti più richiesti presenti sul mercato. In questo modo vogliamo venire incontro, ancora una volta, ad un'esigenza dei nostri utenti, che è quella di acquistare prodotti in sicurezza, consapevoli dei pro e dei contro e rassicurati dalle recensioni di altri acquirenti e dalla competenza dei nostri esperti", ha dichiarato, Marketing Director Publishing Italiaonline.. .