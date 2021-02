Lieve ribasso per il comparto sanitario italiano (-0,59%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Amplifon

DiaSorin

(Teleborsa) - L'si muove in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha avviato gli scambi a quota 279.594,9, con un decremento di 1.636,4 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 871, dopo aver avviato la seduta a 867.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,08%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.