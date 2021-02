Lucisano Media Group, iniziate le riprese di una nuova serie originale italiana Netflix

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nel capo della produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, ha comunicato che sono iniziate le riprese di "", una nuovacreata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi., la serie debutterà prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Le riprese si svolgeranno interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.Al centro della storia Alice Bassi (), poco più che trentenne, single suo malgrado e bistrattata assistente di produzione in un piccolo network televisivo, che scopre l’esistenza di una nuova strada per ottenere amore e successo grazie a Tio (), la sua personale Guida astrologica per cuori infranti. Una commedia romantica tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca. La serie è scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro