Mercato americano positivo con nuovi record

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street dove gli indici in avvio di settimana registrano nuovi record. A sostenere il sentiment degli investitori sono le speranze di una rapida ripresa economica agevolata dal piano di sostegno da 1.900 miliardi di dollari voluto dall'amministrazione Biden.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.901 punti. Guadagni frazionali per il(+0,36%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,24%).(+3,77%),(+0,76%) e(+0,74%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,80%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+4,73%),(+3,99%),(+2,26%) e(+2,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,31%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.Al top tra i, si posizionano(+5,89%),(+5,65%),(+4,73%) e(+4,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,40%.scende dell'1,40%.Calo deciso per, che segna un -1,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.