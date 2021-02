Petrolio a 60 dollari per tagli produzione e aspettative su domanda

(Teleborsa) - Ilha raggiunto oggi quota, salendo di 71 centesimi (circa l'1,2%), mentre il(West Texas Intermediate) ha raggiunto i 57,7 dollari al barile, aumentando di 60 centesimi o dell'1,06%. Il petrolio non arrivava a livelli così alti da gennaio 2020, prima della pandemia.Le cause sono sicuramente da ricercare nei tagli alla produzione: l'ha promessoa febbraio e marzo, sulla scia delle riduzioni da parte di altri membri dell'OPEC+. Gli investitori stanno però anche considerando ilche gli Stati Uniti dovrebbero approvare entro fine mese, con la speranza che l'iniezione di liquidità nell'economia possa stimolare i consumi.Un altro fattore in gioco sono i rapporti tra USA e Iran. Le speranze che lesarebbero presto tornate sul mercato sono state frenate dalle dichiarazioni di, che ha detto che gli Stati Uniti non revoceranno le sanzioni contro il Paese, sostenendo i prezzi del petrolio.