Piazza Affari continua il rally spinta dal settore bancario

(Teleborsa) -, che continua a risultare la migliore in una pur positiva Europa. A spingere Piazza Affari è il, con molti istituti che si preparano ad annunciare i risultati nei prossimi giorni. Meglio di tutti fa, che guadagna oltre il 12% e raggiunge iSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,203. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.814,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,09%.Lomigliora, toccando i +96 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,53%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,27%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,70%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,62%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,21%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 25.407 punti.In denaro il(+1,39%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,96%).(+3,18%),(+2,70%) e(+1,87%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,58%),(-0,53%) e(-0,46%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 7,45%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,34%.Su di giri(+4,33%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,71%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,13%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.di Milano,(+12,60%),(+6,58%),(+4,43%) e(+4,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.Discesa modesta per la, che cede un piccolo -0,59%.