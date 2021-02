Piquadro, operazioni su azioni proprie

Piquadro

(Teleborsa) -, ha acquistato nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 5 febbraio 2021,al prezzo medio di 1,4238 euro, per un, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 10 settembre 2020.A seguito degli acquisti oggi comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, alla data del 5 febbraio 2021 la società detiene n. 341.992 azioni proprie pari al 0,6840% del capitale sociale.Nel frattempo sul listino milanese, rialzo marcato per l'azienda che opera nel settore degli accessori in pelle, che tratta in utile dell'1,75% sui valori precedenti.