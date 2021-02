Rincaro benzina, protesta delle associazioni: stangata per i consumatori

(Teleborsa) - Con la ripresa delladei– oggi ilè tornato sopra i 60 dollari al barile – proseguono i rincari dei prezzi consigliati e i prezzi praticati alla pompa. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è salito a 1,494 euro al litro (rispetto a 1,486 rilevato venerdì) mentre il prezzo medio praticato del, sempre in modalità self, è salito 1,367 euro al litro (contro 1,358 di venerdì).Per quel che riguarda il, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,636 euro al litro (1,629 venerdì), mentre la media del diesel è di 1,514 euro al (venerdì 1,507). Pronta è stata la protesta delle"La corsa ininterrotta dei listini dei carburanti produce una vera e propriaper le tasche dei consumatori, portando il pieno di benzina a costare oggi 6,5 euro in più rispetto a maggio 2020, quando i prezzi alla pompa toccarono i livelli più bassi dell'anno (1,365 euro al litro le verde, 1,255 euro/litro il diesel)", ha denunciato il"Oggi un litro di benzina costa alla pompa il 9,4% in più rispetto allo scorso maggio, mentre per il gasolio si spende l'8,9% in più – ha spiegato il presidente– L'impennata dei prezzi presso i distributori ha effetti a cascata sulle tasche dei consumatori, perché determina maggiori esborsi sia per i rifornimenti di carburante sia per gli effetti indiretti sui prezzi dei prodotti trasportati e sul comparto energetico". "Il rischio concreto, quindi, è che l'andamento al rialzo dei prezzi di benzina e gasolio produrrà nelle prossime settimane rincari generalizzati per, beni che, come noto, viaggiano su gomma, e avrà ricadute negative su tutto il comparto dell'energia, con inevitabili aggravi di spesa per i consumatori", ha concluso Rienzi.Si dice preoccupato del "boom dei carburanti" anche, l’Unione europea delle cooperative, che sottolinea come in Italia rispetto alla Germania fa segnare un +8% di spesa al litro su benzina e diesel a febbraio 2021. "Con l’Italia che è nella top ten europea e mondiale per il costo più alto di benzina e diesel il caro carburanti ha pesanti ripercussioni sui bilanci di imprese e famiglie e rappresenta un freno alle possibilità di rilancio del Paese già piegato dall’emergenza Covid", ha spiegato in una nota Uecoop.