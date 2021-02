Trasporti, 2020 anno buio: Covid ha dimezzato traffico passeggeri

(Teleborsa) - La pandemia da pesantementehe ha riportato riduzioni delle attività di proporzioni "inimmaginabili". L'Indicatore Trasporti Confcommercio (ITC) registra, infatti, un, con cadute del traffico che vanno dal 32,2% per leal 41,7% per leper toccare un picco del 73% per il. Più contenute, ma pur sempre eccezionali, le variazioni dl trasporto merci che ha complessivamente registrato un calo del 18,7%: su gomma (-25,8%), trasporto aereo (-23,6%).E' quanto emerge dall’Osservatorio Congiunturale Trasporti dell’Ufficio Studi di, realizzato in collaborazione con"I dati confermano il ruolo fondamentale del settore dei trasporti e della logistica nell’economia del nostro Paese", dichiara il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, lanciando un appello a Draghi perché "ne tenga conto: bisogna incentivare le imprese nella transizione green e digitale, e con politiche fiscali di sostegno".Dall’analisi emerge, dunque, una doppia istantanea: da un lato il sostegno del settore all'export ed all'agroalimentare, necessario per le necessità dei cittadini e per la logistica del settore sanitario, dall'altra la crisi che, tra blocco dei licenziamenti, cassa integrazione estesa e promesse di ristori, vede un contestuale congelamento del sistema economico, del mercato del lavoro e dei conti delle imprese. "Con il rischio - si sottolinea - che non tutte le imprese resisteranno e non tutti i lavoratori continueranno a fare parte del sistema dei trasporti, almeno finché le perdite di attività del 2020 non saranno ristorate completamente".Il sistema dei trasporti nel complesso, almeno fino al quarto trimestre dello scorso anno, è stato capace di rispondere positivamente agli impulsi derivanti dalla domanda di servizio generata a monte (manifattura) e a valle (consumo). Ma non si può dire con ragionevole affidabilità quanti resteranno definitivamente indietro. Senza una doverosa, efficace e rapida operazione di indennizzo, saranno probabilmente molti.