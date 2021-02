Wiit, prosegue il programma di buy back

WIIT

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo 01-05 Febbraio 2021,, al prezzo medio unitario di, per un, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 Aprile 2020.La società, dall'inizio del programma, ha acquistato n. 26.420 azioni ordinarie (pari al 0,99% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 4.128.857,00 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, WIIT, pari a circa ilIntanto in Borsa, il player italiano nel mercato dei servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, scambia di poco sopra la parità e allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,96%.