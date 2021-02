Altra seduta in rialzo per il settore commodities italiano (+3,56%)

comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

small-cap

Intek

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 18.461,85, con un miglioramento di 657,98 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole ilche scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 216,49, dopo un avvio a 218,89.Tra ledi Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,52%.