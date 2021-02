Antitrust, Prima Assicurazioni: sempre rispettata la legge

(Teleborsa) - Prima Assicurazione risponde all'Antitrust a proposito dell'istruttoria avviata per pratiche commerciali scorrette con una nota specificando che "in merito al comunicato stampa con il quale l'ha dato notizia dell'ispezione eseguita in data odierna da parte dei funzionari dell'presso la sede di Prima Assicurazioni a seguito dell'avvio di unper presunte pratiche commerciali scorrette, Prima Assicurazioni ha prestato la propria piena collaborazione e si è messa immediatamente a disposizione degli organi preposti. Prima Assicurazioni sottolinea di aver sempre operato nel pieno rispetto della normativa applicabile".