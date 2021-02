Borse asiatiche sfruttano onda rialzista. Tonica Tokyo

Nikkei 225

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per le borse asiatiche, che hano tratto forza dai nuovi massimi raggiunti da Wall Street e dalla performance positiva delle borse europee. A sostenere il mercato anche l'impennata del petrolio , mentre nella notteChiude in rialzo la Borsa di, che mostra sulun vantaggio dello 0,40%, mentre il Topix sosta sulla parità. Termina poco sotto i livelli della vigilia anche(-0,21%).grazie al buon andamento dell'economia. Giornata brillante per Shanghai che sale del 2% e per, che termina in crescita del 2,36%. Bene ancheche guadagna lo 0,61%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la giornata, viaggia in moderato rialzo(+0,20%), mentre fanno meglio(+0,86%) e(+0,94%). Tentennano(-0,05%) e(-0,20%).Poco sopra la parità(+0,78%); in ribasso(-0,82%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,3%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,27%.Il rendimento per l'è pari allo 0,07%, mentre il rendimento deltratta al 3,25%.