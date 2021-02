Conftrasporto, Uggé: a disposizione di Draghi per il piano vaccini

(Teleborsa) - “Ottimosul piano vaccini”. Così il presidente diha definito il pensiero espresso dal premier incaricato Mario Draghi sull’importanza della logistica nella distribuzione delanti-covid come condizione indispensabile per traghettare il Paese fuori dalla crisi sanitaria ed economica.“L’annuncio del Premier Draghi, che ha identificato nellauno degli aspetti più delicati dell’operazione, va nella giusta direzione - ha affermato Uggè – Il nodo va affrontato con strumenti di efficienza e professionalità, e con un piano che assicuri la continuità degli arrivi delle dosi nei tempi stabiliti. Da questo dipende la nostra ripartenza, a cominciare dai settori-chiave dell’economia, tra i quali proprio quello dei trasporti e della logistica, la cui situazione è ben descritta nell’Osservatorio che abbiamo diffuso nei giorni scorsi”.“Ricordo che l’ultimoapprovato da un organismo ufficiale () e pubblicato nella Gazzetta ufficiale risale al 2006. Altri ufficialmente non hanno validazione”, ha evidenziato il presidente di Conftrasporto. “Ci mettiamo da subito a disposizione: Conftrasporto è pronta a collaborare con la più grande disponibilità”, ha concluso Paolo Uggè.