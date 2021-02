Governo, Draghi all'ultima curva: oggi si chiude secondo round consultazioni

(Teleborsa) - Prosegue il, quello che, nelle intenzioni del Premier incaricato, dovrebbe essere l'ultimo prima di dare unall'Italia. Obiettivoriuscire ad incastrare tutti idella nuova(dal Pd e Leu, passando per Lega e M5s fino a Forza Italia), salire ale sciogliere laricevuto lo scorso 3 febbraio.Il primo gruppo incontrato oggi è stato, la cui delegazione era composta da Riccardo Antonio Merlo, Andrea Causin e Gregorio De Falco. Poi è stata la volta del Grupporappresentati da Federico Fornaro e Loredana De Petris. In seguitocon Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova e Davide Faraone. Oltre un'ora di colloquio tra la presidente di Fratelli d'Italia,e il premier incaricato nel secondo giro di consultazioni. Per la delegazione di FdI anche i capigruppo di Camera e Senato, rispettivamenteDa poco iniziato, alle 15.00, il colloquio con il; alle 15.45(Silvio Berlusconi che guiderà la delegazione è arrivato a Roma); alle 16.30 laed alle 17.15 ilLadovrà prevedereall'insegna delladell'imposizione. E' quanto ha detto Draghi ai gruppi parlamentari che sta incontrando nelle consultazioni, secondo quanto riferisce l'Ansa che cita diversi partecipanti. Il Premier incaricato avrebbe anche detto che la riforma non dovrà prevedere, e che dovrà riuscire ad aggrediredell'evasione fiscale. Il programma di governo, illustrato oggi ai gruppi parlamentari dal premier incaricato nei, verrà "dettagliato in Parlamento" nell'eventuale giorno della fiducia.Inoltre, per accelerare ildovrebbero arrivare dalla Ue" per quanto riguarda i contratti con le ditte produttrici, mentre sul piano interno occorre lavorare sulla logistica per la loro somministrazione più rapida.Proseguono lein casa: in vista delle consultazioni è intervenuta la senatrice M5s ed ex ministra, molto vicina alle posizioni di Alessandro Di Battista,"partecipiamo alle consultazioni, abbiamo rispetto delle Istituzioni, perseguiamo il bene del Paese mama "se non fossero rispettati questi limiti,Avremmo forza e libertà per incidere dal Parlamento con