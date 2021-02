Gruppo SESA, controllata Var Group si rafforza in Cina

Sesa

(Teleborsa) -dei servizi digitali, attraverso la controllata, attiva nel settore software e system integration.Il rafforzamento sul mercato cinese passa perda parte della controllata, che consentirà di sviluppare l’offerta di servizi di digital marketing e customer experience a supporto del Made in Italy sul mercato cinese.Fen Wo Shanghai () è presente in Cina dal 2013, con un team di 15 risorse basate aed offre soluzioni digitali e di marketing per aziende italiane ed internazionali che operano sul mercato cinese. Possiederegistrati in Cina ed è certificata come High-Tech Enterprise dal governo di Shanghai. Tra i clienti annovera brand leader nei settori fashion, design, wine and spirits quali Ginori1735, Tumi, Rossignol, Arper ed il primo operatore luxury outlet italiano in Cina Florentia Village.vanta già unanell’offerta di soluzioni di digital marketing sulle piattaforme di e-commerce e social media cinesi grazie anche alla collaborazione con, che nell'ambito del progetto Easy Export sviluppato conha portato oltre 400 imprese italiane a sbarcare sul più grande marketplace b2b del mondo. Grazie a questa acquisizione, che sarà perfezionata entro il 30 giugno 2021, Adiacent China nell’anno fiscale al 30 aprile 2022 svilupperà un totale di circa 4 milioni di euro di ricavi con un Ebitda margin atteso del 20%.L’acquisizionedall’anno fiscale al 30 aprile 2022, conannuali per circaed un Ebitda margin atteso del 20% .