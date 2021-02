Huawei, il CEO Zhengfei non pensa che Biden toglierà le sanzioni USA

(Teleborsa) - Il CEO e fondatore di, Ren Zhengfei, non pensa che l'rimuoverà lesul gigante cinese della telefonia e delle telecomunicazioni. In vigore dal 2019, e rafforzate lo scorso anno, le sanzioni hanno pesantemente colpito Huawei, le cui vendite di smartphone sono diminuite del 22% nel 2020 e il cui marchio è uscito dai primi cinque brand globali per la prima volta in sei anni, secondo i dati di Canalys.Ren Zhengfei ha detto che è "" che Huawei venga rimossa dalla Entity List, la lista nera del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. "Non dico che sia impossibile, ma è estremamente improbabile. Fondamentalmente", ha aggiunto, sottolineando però che la società può sopravvivere anche senza fare affidamento sulle vendite di smartphone.Il CEO di Huawei si è auspicato che Biden prenda in considerazione la questione, anche perchè le sanzioni colpiscono anche produttori statunitensi di chip statunitensi e altri fornitori. L'amministrazione Trump aveva imposto le restrizioni perchè i dispositivi della società potrebbero facilitare lo spionaggio cinese.Nel corso delle stesse dichiarazioni alla stampa, Ren Zhengfei ha detto che leanno sono stati, ma non ha fornito ulteriori dettagli o numeri precisi, secondo quanto riporta AP.