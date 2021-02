Istat, a dicembre segnali negativi dal mercato del lavoro

(Teleborsa) - A dicembre c'è stato un(-0,4% su novembre), un aumento del tasso di disoccupazione (+1,5 punti percentuali, +34mila unità) e di quello d’inattività (+0,3 punti percentuali, +42mila unità). Questi "" hanno interrotto "la fase di recupero dei mesi precedenti", secondo l'Istat.L'istituto di statistica ha registrato unsettimanalmente, riferite al totale degli occupati: la variazione tendenziale è stata di -2,9 ore (era di -2,5 ore a novembre).Considerando la media del quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019, l'Istat sottolinea che è possibile cogliere una prima indicazione complessiva dell’impatto della crisi sul lavoro: le, con un contributo negativo sia degli occupati (-432mila unità) sia dei disoccupati (-164mila unità) che, in parte, si è tradotta in un aumento degli inattivi (+429mila unità).Questo andamento mostra una "forte caratterizzazione di genere", sia per l’occupazione (-239mila unità rispetto a -193mila unità per gli uomini) sia per la disoccupazione (-126mila unità rispetto a -38mila unità). Nel periodo considerato, la flessione dell’occupazione ha interessato in misura prevalente i(-275mila unità) e gli(-105mila unità). In questo scenario, il miglioramento tendenziale del tasso di disoccupazione (9% a dicembre 2020, -0,6 punti percentuali rispetto a un anno prima) va spiegato con una ricomposizione a favore dell’inattività, secondo l'Istat.