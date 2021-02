Italia Independent brilla con accordo licenza Enea Bastianini (MotoGP)

Italia Independent

FTSE Aim Italia

Italia Independent

Italia Independent

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,65%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia della vigilia di un accordo di licenza biennale raggiunto con Enea Bastianini , Campione del Mondo in carica della Moto2 che quest'anno gareggerà in MotoGP con la Ducati dell'Esponsorama Racing Team. La nuova linea di occhiali verrà presentata nelle prossime settimane: si prevede l'inizio della commercializzazione nella seconda metà del 2021.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,075 Euro e primo supporto individuato a 1,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,41.