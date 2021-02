Liquigas, presentato il Piano Strategico di Sostenibilità al 2025

(Teleborsa) - Liquigas ha presentato il Piano Strategico di Sostenibilità al 2025. Il piano, spiega l'azienda, "sistematizza l’impegno dell’azienda per la sostenibilità e definisce le azioni, perfettamente integrate nel proprio business model, al fine di incrementare i ritorni positivi per risorse interne, clienti, le comunità di cui fanno parte, e l’ambiente in cui viviamo".Nel framework degli, Liquigas ha identificato gli ambiti di intervento e le azioni concrete per ridurre il proprio impatto lungo tutta la catena di valore e favorire la transizione energetica nel Paese. Inoltre, per valutare l’efficacia delle proprie iniziative, Liquigas ha scelto di monitorarne l’impatto potenziale rispetto agli otto SDG identificati come di maggior pertinenza per le proprie attività.“Da sempre siamo convinti che la sostenibilità sia un asset determinante per generare sviluppo e benessere futuro. La scelta di Liquigas è quella di rafforzare ulteriormente il proprio impegno con nuove iniziative e obiettivi per rispondere concretamente alla chiamata all’azione che ci giunge dalle comunità territoriali. Il nostro Piano Strategico va proprio in questa direzione e mira a coinvolgere tutti i nostri stakeholder in un percorso pragmatico e trasparente – ha commentato, Responsabile HSE, Sostenibilità e Innovazione di Liquigas.Le cinquee le rispettive direzioni di azione sono: garantire lae lalungo tutte le fasi della catena del valore, attraverso la diffusione di una cultura in tal senso sia tra i dipendenti che verso fornitori e clienti; migliorare lae agire rispetto al, offrendo e sviluppando soluzioni a impatto ambientale ridotto e riducendo i consumi energetici dell'organizzazione; dare valore all', aiutando le imprese a ridefinire la produttività grazie ad azioni di efficientamento energetico; promuovere la, favorendo l'adozione di buone pratiche e sviluppando sistemi tecnologici volti a contrastare i fenomeni di riempimento abusivo; valorizzare le persone di Liquigas come abilitatori del cambiamento, creando unabasata su sostenibilità, innovazione, inclusione e diversità.Il Piano è quindi la piattaforma che armonizza progetti e le iniziative già avviate, come, per esempio, la realizzazione di infrastrutture canalizzate a GNL tramite project financing o il primo progetto educational incentrato sui temi della qualità dell’aria e della sostenibilità ambientale, con le nuove dimensioni sui cui Liquigas si impegna a intervenire.Liquigas e Gruppo SHV Energy, di cui la società è parte al 100%, sono impegnate da lungo tempo per il miglioramento della qualità dell’aria promuovendo GPL e GNL come fonti energetiche sostenibili e funzionali alla transizione verso modelli di economia green e circolari. Inoltre, le società sono attive nello sviluppo di combustibili bio e rinnovabili e mirano a fornire il 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2040.