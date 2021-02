Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta interlocutoria per la Borsa di Wall Street penalizzata da alcune prese di beneficio dopo il rally delle ultime sedute che ha spinto gli indici americani verso nuovi record.Tra gli indici statunitensi, ilscambia a 31.391 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.916 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,31%.Al top tra i(+1,60%),(+1,34%),(+1,23%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Al top tra i, si posizionano(+6,28%),(+3,63%),(+2,66%) e(+2,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,50%.Affonda, con un ribasso del 4,25%.Crolla, con una flessione del 3,12%.scende dell'1,67%.