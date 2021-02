Polizia Postale, Ciardi: "Per i bambini la rete è anche più pericolosa di tanti luoghi fisici"

TIM

(Teleborsa) - "Sono innamorata della tecnologia e per i giovani la sfera digitale è una possibilità straordinaria, attraverso la quale fare miliardi di cose interessanti. Questo però non basta, sappiamo che ci sono dei rischi e che". È quanto sostenuto da, direttrice del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, all’evento "Genitori in rete, consigli per figli social", talk show formativo organizzato dain occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per l’utilizzo sicuro di Internet, e che rientra nella cornice di Operazione Risorgimento Digitale."Occorre che genitori e i ragazzi diventino consapevoli dei rischi sulla rete, per evitare", ha aggiunto. Ciardi fa l’esempio della pubblicazione di una foto della quale ci potremmo vergognare in futuro; ciò dovrebbe essere percepito come definitivo, perchè basta uno screenshot e "non ci libereremo mai più da quell’immagine".La direttrice della Polizia Postale ha ricordato come nella fascia d’età 0-9 anni siano aumentati gli, che accadono mentre un bambino sta giocando o sta su una chat. "Significa che il bambino è stato abbastanza tempo senza controllo", sottolinea, altrimenti ciò non sarebbe probabilmente accaduto.Secondo Ciardi, "anche i, è il mondo dei nostri figli e dovremmo impegnarci", ma non ritiene che sia sufficiente lavorare sul digital divide di una larga fetta di popolazione italiana. "Non credo che la guida e il controllo passino da una specializzazione tecnica - spiega - Si possono fornire delle indicazioni, come sul cyberbullismo, ad esempio: è sbagliato aggredire in gruppo un proprio compagno. Per dire che tutto questo è sbagliato".Sta inoltre alle famiglie calibrare gli interventi per limitare l’accesso dei figli alla rete. "Sarebbe bello avere una ricetta e dire da 8 anni si può fare questo o da 12 quest’altro. Dipende però dalla maturità, dalla singola persona, e il principio cardine è che- sottolinea Ciardi - Come ci preoccupiamo quando un bambino va a scuola da solo, ci dobbiamo preoccupare anche per l’esposizione alla rete".