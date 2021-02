Recovery Fund, Dombrovskis: il 18 febbraio regolamento in Gazzetta Ufficiale Ue

(Teleborsa) - Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ueha detto oggi alla plenario dell'Europarlamento che 18 Stati membri su 27 hanno fatto "progressi sostanziali" in merito ai loro, per i quali l'esecutivo europeo ha "una visione relativamente chiara di ciò che intendono mettere dentro i Piani nazionali". "C'è ancora molto lavoro da fare – ha però aggiunto – anche i paesi che hanno presentato i piani più avanzati stanno ora lavorando per tradurre le riforme e gli investimenti in obiettivi scadenzati operativi (le cosiddette milestones, ndr) e per rispondere ad altri requisiti del r. E noi siamo qui per aiutare".Dombrovskis ha spiegato che sarà "cruciale" per il successo del programma lo sviluppo die con effetti di lungo termine. Per questo – ha sottolineato – dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra riforme e investimenti: i piani devono corrispondere all'ambizione europea di accelerare lae quella, e gli Stati membri dovranno includere riforme e investimenti per raggiungere questi obiettivi".Il vicepresidente ha parlato in occasione del dibattito in plenaria sul regolamento della "Recovery and Resilience Facility" (RRF), lo strumento principale del "", che verrà votato oggi per poi essere firmato dal Consiglio Ue questo venerdì ed entrare in vigore subito dopo la pubblicazione nelladell'Ue, prevista il". Solo a quel punto i Paesi membri potranno iniziare a presentare in maniera informale alla Commissione i loro(PNRR) per accedere ai finanziamenti previsti dal fondo. Una volta valutati dalla Commissione i piani verranno poi sottoposti all'approvazione a maggioranza qualificata da parte del"Sarà richiesto un grosso sforzo – ha osservato Dombrovskis – per fare in modo che i piani nazionali siano pronti per la, ma anche per valutarli e approvarli rapidamente: su questo lavoro si concentrerà la Commissione". "Un elemento chiave – ha sottolineato – è la ratifica da parte di tutti gli Stati membri della decisione sulle ''. Solo successivamente potremmo cominciare prendere in prestito i fondi sui mercati ed effettuare i primi pagamenti agli Stati membri". La decisione sulle risorse proprie riguarda l'aumento del margine ("") fra il massimale degli impegni finanziari sottoscritti dagli Stati membri e la spesa effettiva nel bilancio pluriennale Ue su cui la Commissione farà affidamento per costituire le garanzie necessarie all'emissione disui mercati, con cui finanzierà idel piano europeo per la ripresa. "In parallelo – ha spiegato Dombrovskis – dovremo assicurare che tutte le misure siano predisposte per finanziare la ripresa attraverso l'emissione di '', e la Commissione presenterà una proposta legislativa a questo fine il più presto possibile".