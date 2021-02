Sudafrica, sospeso vaccino AstraZeneca. Appello di Anief: aprire inchiesta per tutelare personale scolastico

AstraZeneca

(Teleborsa) - Anche la Bbc conferma che il Sudafrica ha deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione dei vaccini prodotti daperché: l’Università di Johannesburg avrebbe dimostrato, con uno studio, la limitata efficacia del siero contro la variante sudafricana del coronavirus., ma al momento la campagna vaccinale locale risulta in stand by. In Italia, nel frattempo, sono in attesa del vaccino 1,3 milioni di insegnanti e amministrativi., chiede al ministro della Salute Roberto Speranza di: “occorre sicuramente fare in fretta a vaccinare a tappeto tutto il personale scolastico, particolarmente esposto, in alta percentuale over 55 e quindi più a rischio. Ma, quelle che AstraZeneca non dava prima per gli individui più avanti negli anni e che dà ancora meno oggi per tutti alla luce delle ultime sperimentazioni”.Il sindacato della scuola ribadisce che: alcuni virologi hanno già detto che fra poche settimane i nuovi casi torneranno a salire per via dell’allentamento delle restrizioni avviato da qualche giorno. Nel contempo, non c’è altra strada che lo screening permanente: "Va immediatamente attuata – dichiara ancora Pacifico - una attenta mappatura dei contagi, con tamponi rapidi rinofaringei continuativi per tutti gli studenti e anche per docenti e personale Ata. E dimezzando il numero di alunni per classe”.