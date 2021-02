Thales Alenia Space, accordo con Telesat per costruire costellazione Lightspeed

Thales

(Teleborsa) -, joint venture tra(67%) e(33%), ha siglato un accordo con l’operatore satellitare, leader a livello mondiale, per divenire primo contraente nella costruzione dellain orbita terrestre bassa, un progetto miliardario basato su una flotta iniziale di 298 satelliti.Telesat si affiderà a Thales Alenia Space non solo per sviluppare il segmento spazio e di missione, ma anche per le performance del sistema end-to-end e le associate specifiche tecniche. Il segmento spaziale di Lightspeed consisterà inizialmente di 298 satelliti, di classe 700-750 Kg. La rete fornirà unaper servizi professionali a banda larga sicuri, efficienti e a bassa latenza. I primi satelliti saranno pronti al lancio in due anni."La nostra joint venture Thales Alenia Space dimostra ancora una volta solidità e credibilità con la firma del contratto per la realizzazione della costellazione satellitare Lightspeed - ha commentato- La consolidata, orientata all’eccellenza e al raggiungimento di una leadership internazionale, ci ha portato oggi ad assicurarci questo importante progetto"."Thales Alenia Space ha una esperienza consolidata nei sistemi satellitari end-to-end, nella digitalizzazione dei payload, nei collegamenti inter-satellitari, nella gestione di un’organizzazione internazionale e capacità industriali nella realizzazione di costellazioni, e siamo onorati di capitalizzare questa grande competenza per questo programma così importante", ha dichiarato"La costellazione Lightspeed di Telesat consentirà un livello altissimo di connettività spaziale globale - ha affermatopresente alla firma dell'accordo - Sono felice della selezione di Thales Alenia Space come primo contraente industriale per questo ambizioso progetto supportato da una forte partnership tra Francia e Canada. Questa selezione dimostra l'eccellenza dell'industria spaziale francese ed europea".