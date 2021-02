Volkswagen, studio di fattibilità sulle auto volanti in Cina

Volkswagen

(Teleborsa) -ha annunciato che sta conducendo unoin Cina. "Oltre alla guida autonoma, il concetto di mobilità verticale potrebbe essere un passo successivo per portare il nostro approccio alla mobilità nel futuro, soprattutto nel mercato cinese tecnicamente affine", ha affermato il gruppo tedesco in una nota."Pertanto stiamoin uno studio di fattibilità per identificare la possibilità di industrializzare questo approccio", ha aggiunto.Il capo della divisione cinese di Volkswagen,, ha affermato che la società intende sviluppare unche possa essere concesso in licenza, entrando così in questo mercato futuro.