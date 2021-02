Wall Street tira il fiato dopo record vigilia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

Exxon Mobil

Walt Disney

Visa

Intel

Baidu

Altera

Intuitive Surgical

Activision Blizzard

Wynn Resorts

American Airlines

Fiserv

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento poco mosso mostrato dai future sugli indici a stelle e strisce. Oggi il sentiment degli investitori è improntato alla cautela, indi altre società della corporate America.Focus degli addetti ai lavori anche sul dietrofront dei prezzi del petrolio e sul Bitcoin inarrestabile che ha segnato un nuovo record oltre 48mila dollari.Sulle prime rilevazioni, il, scende a 31.284 punti, con uno scarto percentuale dello 0,32%; mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.908 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(-0,01%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,18%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore, con il suo -1,94%, si attesta come peggiore del mercato.ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,60%.scende dell'1,54%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.Al top tra i, si posizionano(+2,82%),(+1,53%),(+1,26%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,48%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.