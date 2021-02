ABI, incontro con Draghi: no a interruzioni delle misure di sostegno all'economia

(Teleborsa) - Le banche "sono molto preoccupate per i rischi legati allache possono toccare le imprese in difficoltà e conseguentemente toccare le banche stesse". È quanto ha dichiarato il presidente dell', al termine dell'incontro con il premier incaricatoQuanto alle misure del 2020 a sostegno dell'economia, come lesui prestiti, "abbiamo chiesto che non vengano interrotte anzitempo, che abbiano una durata più lunga della pandemia e che vengano ridotte gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi". "Occorrerà dare tempo alle imprese – ha aggiunto Patuelli – in una situazione di ritrovata normalità, per riprendere a lavorare in maniera ordinaria e avere tempo di ripagare con gradualità, senza strattonamenti, i debiti che hanno contratto negli anni della pandemia e quelli per cui hanno chiesto una moratoria. Draghi è molto consapevole della situazione e dei rischi dei"."Le banche - ha sottolineato Patuelli - sostengono e sosterranno gliper le modernizzazioni e lo sviluppo. Sono impegnate per il sostegno alla resistenza e alla ripresa: ci preoccupano i rischi insieme di imprese e banche". All'incontro con Draghi, insieme a Patuelli, hanno partecipato il direttore generale dell'ABI,, e il vicedirettore generale