Amundi chiude il 2020 con trimestre record, il CEO Yves Perrier lascerà a maggio

Amundi

Crédit Agricole

Société Générale

Banco Sabadell

(Teleborsa) -, società di asset management controllata da, ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 288 milioni (+5% annuo) nel, che è risultato ildell'azienda. Nell'intero anno ha registrato un utile netto adjusted di 962 milioni, in calo del 4,7% rispetto al 2019. È stata riattivata la politica di distribuzione del dividendo, con un. Il CET1 ratio alla fine del 2020 era al 20% (contro il 15,9% alla fine del 2019), ben al di sopra requisiti normativi.Dopo 14 anni a capo di Amundi,ha annunciato che, diventando presidente del CdA. A partire dal 10 maggio l'amministratore delegato del colosso francese del risparmio gestito sarà una donna,, attualmente CEO di CPR Asset Management di Amundi. "Desidero ringraziare il CdA di Amundi e la direzione generale del Gruppo Crédit Agricole per la fiducia che mi hanno dimostrato - ha commentato la Baudson - È un onore essere nominata amministratore delegato di Amundi e succedere a Yves Perrier, che ha"."Il 2020 ha visto l'che supporteranno la crescita futura dell'azienda", ha detto il CEO uscente Yves Perrier, ricordando il rinnovo della partnership con, l'acquisizione di Sabadell AM abbinata a un accordo di distribuzione a lungo termine conin Spagna, il lancio della nuova filiale in Cina con BOC e la creazione di Amundi Technology, una nuova linea di business dedicata ai servizi tecnologici.