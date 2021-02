Cassa Centrale, partnership con Euricse per valorizzare sostenibilità e identità cooperativa

(Teleborsa) -ha stretto unadi durata quinquennale conper elaborare nuovi progetti e strategie negli, a partire dai suoi valori e principi. In particolare, i ricercatori di Euricse assisteranno il Gruppo bancario nella valorizzazione delle attività che a vario titolo si richiamano alla matrice cooperativa e alla funzione sociale riconosciuta alla Cooperazione dall’articolo 45 della Costituzione."Quello in cui viviamo - ha affermato il presidente di Cassa Centrale,- è un contesto fortemente omologante. Occorre quindi cogliere l’opportunità di interpretare al meglio le nostre caratteristiche identitarie, fortemente incardinate nei principi cooperativi, che sono alla base del nostro agire e del nostro lavoro quotidiano. La sottoscrizione di questo accordo rappresenta per noi un, anche per i riconoscimenti di livello internazionale ottenuti da Euricse nella ricerca sulle cooperative e sulle imprese sociali".Il rapporto tra Euricse e Cassa Centrale non si limiterà però all’attività di studio indicata nel protocollo d’intesa e dedicata alla valorizzazione dei principi cooperativi. "Cassa Centrale Banca è stata tra i primi membri di Euricse - ha commentato il presidente dell’Istituto,- e in questa veste ha dato un fondamentale contributo alla nascita e crescita dell’Istituto. È anche grazie a questo contributo che oggi siamo in grado di assistere il Gruppo Bancario nel definire e comunicare meglio l’identità e le specificità del Credito Cooperativo".In concreto, il programma prevede la predisposizione da parte di Euricse di supporti divulgativi funzionali a promuovere la consapevolezza della matrice cooperativa che contraddistingue il Gruppo Cassa Centrale, il contributo all’del Gruppo, e a tendere l’individuazione di un. Attraverso l’accordo e grazie al contributo quinquennale dipotrà trovare supporto ulteriore per le proprie attività di ricerca, e promuovere contestualmente il lavoro dei propri studiosi in un settore nobile dell’economia, a vantaggio di tutti i portatori di interesse.