Covid, Ifo: seconda ondata costerà all'economia tedesca 1,5 miliardi a settimana

(Teleborsa) - Un'analisiha calcolato che ladi Covid frenerà l'economia tedesca nel semestre invernale a cavallo tra il 2020 e il 2021 riducendo il valore aggiunto dia settimana."Ciò significa che l'impatto macroeconomico sarà notevolmente inferiore rispetto alla prima ondata nella primavera del 2020 – ha spiegato, responsabile delle previsioni dell'Istituto economico tedesco – È probabile che la produzione economica scivoli in territorio negativo solo nei settori dei servizi legati ai consumatori, dove il contatto sociale è una parte importante del modello di business".Tra questi ci sono i servizi legati all', le strutture culturali, quelle sportive e ricreative, nonché parrucchieri e trattamenti di bellezza. La previsione è di una riduzione del tasso di variazione deldi circa mezzo punto percentuale nel quarto trimestre del 2020 e di poco meno di un altro punto percentuale nel primo trimestre del 2021. Nel complesso, la produzione economica reale nei settori interessati dovrebbe essere intorno ai 20 miliardi di euro in meno nel primo trimestre del 2021 rispetto al quarto trimestre del 2019, l'ultimo trimestre pre-crisi. "Tuttavia – ha Wollmershäuser – dato che ie dellecontinuano a registrare buoni risultati, è probabile che il PIL stagnerà anziché diminuire all'inizio dell'anno".