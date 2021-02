Energica, nuovo accordo commerciale in Bahrain

Energica Motor Company

(Teleborsa) -, società quotata su AIMItalia e attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato un. Il nuovo importatore, con diversi anni di esperienza nel settore motociclistico, sarà il primo ad importare veicoli elettrici nel Regno.Il Bahrain possiede i componenti e le competenze necessarie per comprendere le esigenze degli investitori nazionali o internazionali, sottolinea Energica in una nota, e ciò include, maggiore accessibilità al mercato del GCC per un valore di oltre 1,4 trilioni di dollari e ai restanti paesi del Medio Oriente oltre alle"Siamo molto orgogliosi di annoverare un marchio italiano come Energica. In Wheels of Arabia conosciamo bene il settore luxury Made in Italy. Il nostro obiettivo è la diffusione di moto elettriche in tutto il Regno", ha affermatoWheels of Arabia General Manager. "Il mercato GCC rappresenta una delle aree fondamentali per lo sviluppo del business della nostra azienda, in linea con la strategia di crescita del brand, della rete e delle vendite", ha commentato, Energica Sales & Field Marketing Director