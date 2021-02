FinecoBank avvia programma di acquisto di azioni proprie

Finecobank

(Teleborsa) -ha comunicato che, a partire dal giorno 10 febbraio p.v., verràa servizio del Sistema Incentivante 2020 - “2020 PLAN PFA”-, in conformità con quanto autorizzato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca del 28 aprile 2020.Il Programma ha ad oggetto(pari a circa lo 0,04% del capitale sociale della Banca), per un; in particolare, le azioni proprie oggetto di acquisto sono destinate all’esecuzione della seconda, terza, e quarta tranche del suddetto Sistema Incentivante 2020.Il Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2021, in esecuzione del Programma, ha deliberatodi un numero di azioni FinecoBank corrispondente alAlla data del presente comunicato, la Società detiene 119.934 azioni proprie, pari allo 0,02% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,si muove al rialzo e si attesta a 14,91 euro, con un aumento dell'1,95%.