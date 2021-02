Future USA positivi aspettando Wall Street

Lyft

(Teleborsa) - Isono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street e il mercato azionario statunitense è destinato a. Gli analisti vedono di buon occhio i progressi nel processo di approvazione del pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di dollari e non sono stati sorpresi dal dato dell', che è cresciuta dello 0,3% come previsto Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sulsale dello 0,48% a 31.428 punti, quello sulloavanza dello 0,52% a 3.925 punti, mentre ilguadagna lo 0,48% a 13.746 punti.I titoli che probabilmente saranno al centro dell'attenzione in questa seduta sono, tra gli altri. Le azioni di Lyft sono aumentate del 13% nel trading pre-market dopo che l'azienda ha detto che. Le prospettive rialziste di Lyft hanno anche aiutato il titolo Uber a raggiungere il massimo storico nel pre-market.