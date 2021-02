Giornata negativa per le borse europee, Milano chiude a -0,15%

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

materie prime

immobiliare

viaggi e intrattenimento

tecnologia

automotive

chimico

Mediobanca

Fineco

Unipol

BPER

STMicroelectronics

Stellantis

Banca Generali

Interpump

Fincantieri

Banca Farmafactoring

La Doria

Technogym

Banca MPS

Avio

Credem

Anima Holding

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che è comunque una delle migliori nel Veccchio Continente. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.840,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,75%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +94 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,50%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%, poco mosso, che mostra un -0,11%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,36%.Piazza Affari termina la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 25.361 punti.In denaro il(+0,83%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,21%).Buona la performance a Milano dei comparti(+7,98%),(+4,72%) e(+1,15%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,98%),(-1,23%) e(-0,43%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,00%),(+2,60%),(+2,52%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.del FTSE MidCap,(+9,66%),(+5,48%),(+4,89%) e(+4,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -5,80%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,90%.In apnea, che arretra del 2,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,00%.