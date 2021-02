Heineken chiude esercizio 2020 in rosso a taglia 8.000 posti lavoro

Heineken

(Teleborsa) -chiude i conti 2020 in rosso ed annuncia un, La big olandese della birra licenzierà, pari a quasi il 10% della sua forza lavoro, nell'ambito di un piano di ristrutturazione volto alla riduzione dei costi.La misura è scattata dopo che Heineken ha annunciato di aver chiuso, colpito dalla pandemia, con una, pari ad un calo del 109% rispetto ai 2m1 miliardi di utile riportati l'anno precedente. Lehanno accusato undi euro, a causa della chiusura di molti bar e ristoranti per le restrizioni causate dal Covid.Il Ceoha parlato di un "anno di interruzioni e transizioni senza precedenti" che ha colpito l'azienda, aggiungendo "mentre navighiamo in mezzo alla crisi, costruiamo il nostro futuro". "Aspiriamo ad una crescita alta e profittevole - ha aggiunto - in un mondo in continuo cambiamento".