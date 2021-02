Il Comparto materie prime dell'Italia prosegue la serie positiva iniziata giovedì scorso (+7,98%)

comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

Tenaris

bassa capitalizzazione

Intek

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 19.035,53, balzando del 7,98% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il, avanza di 3,29 punti, dopo un avvio a quota 217,12.Tra le azioni più importanti dell'indice materie prime di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,21% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto materie prime, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 9,46%.