Lavoro, domani Associazione Partite Iva in piazza al fianco di ambulanti

(Teleborsa) - "Portare la solidarietà delle partite iva a tutti i lavoratori autonomi messi in ginocchio dall'incapacità dello Stato di mettere in campo iniziative di aiuti concreti per la crisi economica". Con questo obiettivo domani l'– un movimento spontaneo nato un anno fa su facebook che oggi raccoglie sui social oltre 450mila iscritti – scenderà in piazza Montecitorio al fianco degli ambulanti."Le micro, piccole e medie imprese, gli autonomi ed i cassintegrati, – spiegarappresentano la realtà lavorativa che più di ogni altra ha subito danni economici a causa delle restrizioni imposte dai vari Dpcm. Per questi lavoratori i sussidi si sono ridotti a mere promesse. In considerazione dei dati che emergono dalla crisi l'unico responsabile è proprio il Governo che, nell'attuare un disordinato ed inadeguato piano di gestione pandemica, ha condannato a morte un'intera categoria di lavoratori che, peraltro, rappresenta la maggioranza del tessuto socio economico del Paese".Tra lefigurano la riduzione del carico fiscale al 30-35%, la presunzione di innocenza in campo fiscale secondo il principio "nessuno è evasore fino a prova contraria accertata da sentenza definitiva", il no al pagamento anticipato delle imposte come gli acconti d'imposta, la sanatoria dei debiti tributari pendenti in base all'effettiva capacità contributiva di ognuno e dilazioni lunghe (10-15 anni), il no a limiti al contante, l'introduzione di ammortizzatori sociali a protezione del reddito anche ai lavoratori autonomi e, infine, la semplificazione della burocrazia.