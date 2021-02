Milano prudente assieme ai Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, Piazza Affari inclusa, con gli investitori concentrati sulle trimestrali e sull'inflazione americana, mentre in serata èsul mercato del lavoro statunitense.Sul Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. L'è sostanzialmente stabile su 1.839,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,46%.Si riduce di poco lo, che si porta a +94 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,50%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente. Senza slancio. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 23.344 punti, mentre, al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 25.437 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,55%),(+1,38%) e(+0,99%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,49%) e(-0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,28%),(+2,38%),(+1,86%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.del FTSE MidCap,(+7,88%),(+5,77%),(+3,88%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,37%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.