Sotto la parità il comparto chimico italiano (-0,55%), movimento in ribasso per SOL

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

small-cap

Aquafil

(Teleborsa) - L'si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con ilIlha aperto a quota 21.681,3, in ribasso dello 0,55% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 1.272, dopo aver esordito a 1.279.Tra le medie imprese quotate sul, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,99%.Tra ledi Milano, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.