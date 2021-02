Accordo Italiaonline-Agenzia ICE per programma di formazione su export digitale

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo di partnership per l’organizzazione di un piano formativo e di comunicazione gratuito per approfondire le più recenti strategie di business volte a favorire l’esportazione del, in modalità completamente digitale.L'iniziativa consiste intra febbraio e giugno 2021, dedicati agli argomenti chiave legati al digital export: dal mercato globale ai maggiori importatori di Made in Italy come Cina e USA; dai Paesi importatori emergenti (Corea del Sud e India) ai principali marketplace internazionali, fino ai big vendors mondiali come Amazon e Alibaba.Il programma formativo è rivolto prevalentemente a quanti appartengono ai settori privilegiati per le attività dicosì come evidenziati da ICE, ovvero gli operatori economici del settore Food, Beauty, Design, Fashion, Jewels, Wine, Cosmetics, Shoes e Leathergoods. Il primo appuntamento è fissato peralle ore 10 con un webinar dedicato all’espansione del business nel mercato globale. .