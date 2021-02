Appuntamenti e scadenze dell'11 febbraio 2021

Autogrill

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banco di Desio e della Brianza

Cerved Group

Digital Value

Expedia

Illimity Bank

Kellogg

Kraft Heinz

Net Insurance

Nexi

Nvidia

Pdf Solutions

Pepsico

Piquadro

Sabaf

Tyson Foods

Unicredit

Unipol

UnipolSai

Walt Disney

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaMultistakeholder Forum Poste Italiane - Evento in diretta streaming per condividere la strategia del Gruppo Poste Italiane. Gli indirizzi strategici sulle tematiche Environmental, Social e Governance, saranno presentati dall’AD di Poste Italiane, Matteo Del Fante e dal Condirettore Generale, Giuseppe LascoCina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione risultati preliminari 2020- CDA: Approvazione degli schemi di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori- CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31.12.2020- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell'anno 2020- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020- Risultati di periodo18.30 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati preliminari 2020 del Gruppo Banca Ifis