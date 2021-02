ArcelorMittal: riduce rosso nel 2020, ma crollano vendite acciaio

ArcelorMittal

(Teleborsa) -chiude il 2020 con una perdita di 0,7 miliardi di dollari in riduzione rispetto al rosso di 2,5 miliardi registrato nel 2019. Le vendite sono scese del 24,6% a 53,3 miliardi dai 70,6 miliardi dell'anno precedente a causa dell'impatto Covid sulle minori forniture di acciaio e il calo dei prezzi dell'acciaio (-8,7%).Il gruppo è riuscito adell'anno che si da poco concluso rispetto a una perdita di 261 milioni nel terzo trimestre.Il CdA ha deciso di riprendere labase di 0,30 dollari per azione che sarà pagato a giugno 2021 e prevede anche un ulteriore ritorno per gli azionisti, lanciano un buyback da 570 milioni di dollari.