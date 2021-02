Banca Generali, pioggia di promozioni dopo conti

Banca Generali

(Teleborsa) -dopo la pubblicazione deiche hanno evidenziato un utile di 274,9 milioni (+1%), migliorando ulteriormente i risultati dello scorso anno e con l’elemento centrale della crescita rappresentato dall'espansione delle masse a 74,5 miliardi.Una serie di promozioni per l’istituto guidato da Gian Maria Mossa conhe ha portato ile ha confermato il giudizio. Il broker valuta i risultati di ieri migliori delle stime, principalmente perfissato dagli analisti dia 31 euro(da 30 euro) che confermano la raccomandazione ad, sottolineando i risultati migliori delle attese, principalmente per il trading e valutando positivamente le indicazioni sulche comportano un dividend yield dell’11%.Ancheribadisce posizione. Risultati in linea con gli utili operativi in linea con le attese del broker, ma 22% superiori al consensus. Complessivamente vienementre le stime per il 2022-23 sono state ridotte del 2% principalmente per effetto del minor Margine d’Interesse. In ogni caso il target price resta confermato ei è un punto ritenuto interessante per l’investment case.Promozione piena infine dache valuta Banca Generalialzando il(da 31,5 euro) focalizzandosi sui risultati del 4Q migliori delle attese, l’impegno a distribuire il(yield superiore al 10%) e ilper performance fees e mix della raccolta.